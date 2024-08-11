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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1859 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1859 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1859 года A "Тип 1855-1860" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 21,626

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1859
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (173) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1859 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе MDC Monaco за 28000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Heritage - June 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2580 $
Цена в валюте аукциона 2580 USD
Франция 100 франков 1859 A на аукционе Heritage - June 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Франция 100 франков 1859 A на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 100 франков 1859 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Франция 100 франков 1859 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе GINZA - April 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Aurora Numismatica - March 10, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Франция 100 франков 1859 A на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Aurora Numismatica - May 17, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1859 A на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1859 A на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франков 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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