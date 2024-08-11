Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1859 года A "Тип 1855-1860". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 21,626
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1859
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (173) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1859 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе MDC Monaco за 28000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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