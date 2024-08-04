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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1859 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1859 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1859 года BB "Тип 1853-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aurora Numismatica

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,870,646

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1859
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 743475 проданному на аукционе cgb.fr за 1750 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 640 AUD
Франция 20 франков 1859 BB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 301 EUR
Франция 20 франков 1859 BB на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе cgb.fr - March 7, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 7 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Artemide Aste - September 4, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Artemide Aste - June 5, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 5 июня 2022
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Stack's - June 1, 2022
Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе Aurora Numismatica - May 17, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1859 BB на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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