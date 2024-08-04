Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1859 года BB "Тип 1853-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Aurora Numismatica
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,870,646
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1859
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 743475 проданному на аукционе cgb.fr за 1750 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VG
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 640 AUD
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Artemide Aste
Дата 5 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 17 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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