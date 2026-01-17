flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1864 года BB "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1864 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1864 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,625,849

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1864
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1864 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (40)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1864 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе iNumis за 420 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Coins NB - 13 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата13 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Coins NB - 23 ноября 2024
ПродавецCoins NB
Дата23 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Heritage - 8 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата8 апреля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 31 августа 2023
ПродавецRussiancoin
Дата31 августа 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 25 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата25 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе cgb.fr - 6 декабря 2022
Продавецcgb.fr
Дата6 декабря 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 10 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 24 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 февраля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе V. GADOURY - 3 сентября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата3 сентября 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 27 мая 2021
ПродавецRussiancoin
Дата27 мая 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 11 марта 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 марта 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Stack's - 25 июня 2020
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Stack's - 25 июня 2020
ПродавецStack's
Дата25 июня 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 9 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе V. GADOURY - 3 апреля 2020
ПродавецV. GADOURY
Дата3 апреля 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 BB на аукционе Russiancoin - 28 ноября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата28 ноября 2019
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1864 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1864 года "Тип 1864-1869" с буквами BB составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1864 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1864 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1864 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1864 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1864 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы