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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1864 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1864 A Париж
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
100 франков 1864 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 франков 1864 A Париж
Средняя цена 970 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
20 франков 1864 A Париж
Средняя цена 390 $
Продажи
0 158
Аверс
Реверс
20 франков 1864 BB Страсбург
Средняя цена 680 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
10 франков 1864 A Париж
Средняя цена 230 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
10 франков 1864 BB Страсбург
Средняя цена 390 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 франков 1864 A Париж
Средняя цена 180 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
5 франков 1864 BB Страсбург
Средняя цена 140 $
Продажи
1 33
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