flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1864 года A "Тип 1864-1866" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1864 года A "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1864 года A "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC268,255

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1864
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:200 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1864 года A "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (23)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Burgan Numismatique - Maison Florange за 460 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Pruvost - 22 февраля 2025
ПродавецPruvost
Дата22 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе cgb.fr - 9 июля 2024
Продавецcgb.fr
Дата9 июля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе cgb.fr - 26 апреля 2022
Продавецcgb.fr
Дата26 апреля 2022
СохранностьMS62
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Auctiones - 20 марта 2022
ПродавецAuctiones
Дата20 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Heritage - 17 января 2018
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Heritage - 17 января 2018
ПродавецHeritage
Дата17 января 2018
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2015
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Creusy Numismatique - 22 апреля 2014
ПродавецCreusy Numismatique
Дата22 апреля 2014
СохранностьF
Цена
Франция 20 сантимов 1864 A на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьMS65 PCGS
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1864 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1864 года "Тип 1864-1866" с буквами A составляет 200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1864 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1864 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1864 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1864 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1864 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 сантимовНумизматические аукционы