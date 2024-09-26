Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1864 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,323,192
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1864
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1864 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Maison Palombo за 3400 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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