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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1864 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1864 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1864 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,323,192

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1864
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1864 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Maison Palombo за 3400 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3427 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 381 EUR
Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Heritage Eur - November 13, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе InAsta - March 8, 2023
Продавец InAsta
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Heritage - July 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Франция 20 франков 1864 BB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1864 BB на аукционе Holmasto - May 28, 2022
Продавец Holmasto
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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