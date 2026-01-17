flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1864 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1864 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1864 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC32,168

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1864
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4900 USD
График аукционных продаж 5 франков 1864 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30503 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Rossini - 26 ноября 2025
ПродавецRossini
Дата26 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
486 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франция 5 франков 1864 A на аукционе TMAJK sro - 16 мая 2024
Франция 5 франков 1864 A на аукционе TMAJK sro - 16 мая 2024
ПродавецTMAJK sro
Дата16 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Auction World - 16 октября 2022
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
3098 $
Цена в валюте аукциона 461000 JPY
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Heritage - 13 января 2020
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьSP66 NGC
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Heritage - 13 января 2020
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
Франция 5 франков 1864 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
ПродавецStack's
Дата14 августа 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1864 A на аукционе iNumis - 21 октября 2011
ПродавецiNumis
Дата21 октября 2011
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1864 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1864 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 4900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1864 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1864 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1864 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1864 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

