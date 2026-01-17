flag
20 сантимов 1864 года K "Тип 1864-1866" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1864 года K "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1864 года K "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Olivier Goujon Numismatique

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC58,360

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1864
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:180 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1864 года K "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (7)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1864 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Olivier Goujon Numismatique за 294 EUR. Торги состоялись 21 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1864 K на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьXF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 294 EUR
Франция 20 сантимов 1864 K на аукционе Aureo & Calicó - 14 декабря 2016
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Франция 20 сантимов 1864 K на аукционе Jesús Vico - 2 июня 2016
ПродавецJesús Vico
Дата2 июня 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1864 K на аукционе Aureo & Calicó - 25 мая 2016
ПродавецAureo & Calicó
Дата25 мая 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1864 K на аукционе Aureo & Calicó - 16 декабря 2015
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 декабря 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1864 K на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1864 K на аукционе Monnaies d'Antan - 17 мая 2013
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 мая 2013
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1864 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1864 года "Тип 1864-1866" с буквами K составляет 180 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1864 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1864 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1864 года со знаком K?

Для продажи 20 сантимов 1864 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
