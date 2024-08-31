Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1864 года A "Тип 1862-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 28,682
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1864
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1864 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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