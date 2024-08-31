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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1864 года A "Тип 1862-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 50 франков 1864 года A "Тип 1862-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1864 года A "Тип 1862-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 28,682

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1864
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1864 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франция 50 франков 1864 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 50 франков 1864 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция 50 франков 1864 A на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Франция 50 франков 1864 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Франция 50 франков 1864 A на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе VINCHON - June 29, 2022
Продавец VINCHON
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Warin Global Investments - November 7, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Франция 50 франков 1864 A на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Boule - June 23, 2021
Продавец Boule
Дата 23 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе VINCHON - June 23, 2021
Продавец VINCHON
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1864 A на аукционе Warin Global Investments - January 26, 2021
Продавец Warin Global Investments
Дата 26 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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