ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1864 года A "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1864 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1864 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,597,756

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1864
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:40 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1864 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (40)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1864 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 170 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьMS64
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе cgb.fr - 13 мая 2025
Продавецcgb.fr
Дата13 мая 2025
СохранностьMS63
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 101 EUR
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 31 января 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата31 января 2025
СохранностьMS64
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьMS64
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьMS64
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS64
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Coinhouse - 18 декабря 2022
ПродавецCoinhouse
Дата18 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Coins NB - 15 октября 2022
ПродавецCoins NB
Дата15 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Coinhouse - 26 июня 2022
ПродавецCoinhouse
Дата26 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Pruvost - 23 января 2022
ПродавецPruvost
Дата23 января 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе V. GADOURY - 3 сентября 2021
ПродавецV. GADOURY
Дата3 сентября 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Aurea - 25 марта 2021
ПродавецAurea
Дата25 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе Aurea - 25 марта 2021
ПродавецAurea
Дата25 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1864 A на аукционе cgb.fr - 28 апреля 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 апреля 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1864 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1864 года "Тип 1864-1869" с буквами A составляет 40 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1864 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1864 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1864 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1864 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

