Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1864 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 899,564
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1864
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1864 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 4787 проданному на аукционе Katz Auction за 270 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
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