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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1864 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1864 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1864 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 899,564

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1864
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1864 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 4787 проданному на аукционе Katz Auction за 270 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (2)
  • Auction World (1)
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  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
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  • MDC Monaco (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Rauch (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (5)
Франция 5 франков 1864 BB на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 5 франков 1864 BB на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе InAsta - March 8, 2023
Продавец InAsta
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Auctiones - September 20, 2020
Продавец Auctiones
Дата 20 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Auctiones - June 21, 2020
Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Auctiones - June 21, 2020
Продавец Auctiones
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Aurora Numismatica - January 20, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе InAsta - January 21, 2019
Продавец InAsta
Дата 21 января 2019
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1864 BB на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1864 BB на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Франция 5 франков 1864 BB на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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