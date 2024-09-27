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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1864 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1864 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1864 года BB "Тип 1861-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,449,387

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1864
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1864 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе MDC Monaco за 2300 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
754 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Nomisma Aste - November 13, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе cgb.fr - April 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность VG
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Pruvost - January 23, 2022
Продавец Pruvost
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Status International - June 11, 2021
Продавец Status International
Дата 11 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 10 франков 1864 BB на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе cgb.fr - March 9, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Heritage Eur - November 19, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе cgb.fr - September 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 сентября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Франция 10 франков 1864 BB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Франция 10 франков 1864 BB на аукционе Numismatica Ranieri - November 9, 2019
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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