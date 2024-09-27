Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1864 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,449,387
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1864
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1864 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе MDC Monaco за 2300 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 23 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 8 сентября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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