Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1864 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,339,133
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1864
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1864 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Artemide Aste
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец cgb.fr
Дата 7 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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