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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1864 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1864 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1864 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,339,133

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1864
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1864 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1000 EUR. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 164 EUR
Франция 10 франков 1864 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Франция 10 франков 1864 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Франция 10 франков 1864 A на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Франция 10 франков 1864 A на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Artemide Aste - July 2, 2023
Продавец Artemide Aste
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе cgb.fr - March 7, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 7 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Heritage - March 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1864 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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