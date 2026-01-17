flag
20 сантимов 1864 года BB "Тип 1864-1866" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1864 года BB "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1864 года BB "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC112,372

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1864
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1864 года BB "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (3)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1864 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 7 октября 2018.

Сохранность
Франция 20 сантимов 1864 BB на аукционе Rio de la Plata - 13 декабря 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Франция 20 сантимов 1864 BB на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьXF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франция 20 сантимов 1864 BB на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1864 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1864 года "Тип 1864-1866" с буквами BB составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1864 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1864 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1864 года со знаком BB?

Для продажи 20 сантимов 1864 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

