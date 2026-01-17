flag
50 сантимов 1864 года K "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1864 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1864 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,827,936

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1864
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1864 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (10)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1864 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 825970 проданному на аукционе cgb.fr за 310 EUR. Торги состоялись 6 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе cgb.fr - 6 июня 2023
Продавецcgb.fr
Дата6 июня 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе Cayón - 22 декабря 2022
ПродавецCayón
Дата22 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе FEYDEAU BOURSE - 18 февраля 2022
ПродавецFEYDEAU BOURSE
Дата18 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе iNumis - 24 ноября 2019
ПродавецiNumis
Дата24 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе iNumis - 14 октября 2014
ПродавецiNumis
Дата14 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1864 K на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1864 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1864 года "Тип 1864-1869" с буквами K составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1864 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1864 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1864 года со знаком K?

Для продажи 50 сантимов 1864 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

