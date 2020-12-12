flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1866 года A "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1866 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1866 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,921,157

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:240 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1866 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (21)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Maison Palombo за 1400 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Istra Numizmatika - 17 января 2026
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Istra Numizmatika - 17 января 2026
ПродавецIstra Numizmatika
Дата17 января 2026
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Palombo - 22 января 2022
ПродавецPalombo
Дата22 января 2022
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Coinhouse - 15 декабря 2018
ПродавецCoinhouse
Дата15 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 5 июня 2018
ПродавецiNumis
Дата5 июня 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Artemide Aste - 18 февраля 2015
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Artemide Aste - 18 февраля 2015
ПродавецArtemide Aste
Дата18 февраля 2015
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 14 октября 2014
ПродавецiNumis
Дата14 октября 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 3 июня 2014
ПродавецiNumis
Дата3 июня 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 3 июня 2014
ПродавецiNumis
Дата3 июня 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Goldberg - 28 января 2014
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Goldberg - 28 января 2014
ПродавецGoldberg
Дата28 января 2014
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 4 июня 2013
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Aureo & Calicó - 28 мая 2013
ПродавецAureo & Calicó
Дата28 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 11 декабря 2012
ПродавецiNumis
Дата11 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1866 A на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1866 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1866 года "Тип 1864-1869" с буквами A составляет 240 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1866 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1866 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1866 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1866 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

