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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1866 A Париж
Средняя цена 2500 $
Продажи
1 145
Аверс
Реверс
100 франков 1866 BB Страсбург
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
50 франков 1866 A Париж
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 200
Аверс
Реверс
50 франков 1866 BB Страсбург
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 138
Аверс
Реверс
20 франков 1866 A Париж
Средняя цена 390 $
Продажи
0 138
Аверс
Реверс
20 франков 1866 BB Страсбург
Средняя цена 350 $
Продажи
1 123
Аверс
Реверс
10 франков 1866 A Париж
Средняя цена 230 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
10 франков 1866 BB Страсбург
Средняя цена 300 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
5 франков 1866 A Париж
Средняя цена 310 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
5 франков 1866 BB Страсбург
Средняя цена 250 $
Продажи
0 56
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