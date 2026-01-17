flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1866 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1866 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1866 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,225,798

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:250 USD
График аукционных продаж 2 франка 1866 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (48)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе MDC Monaco за 1900 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1866 A на аукционе WCN - 8 августа 2024
ПродавецWCN
Дата8 августа 2024
СохранностьF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе RedSquare - 5 ноября 2022
Франция 2 франка 1866 A на аукционе RedSquare - 5 ноября 2022
ПродавецRedSquare
Дата5 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 19 сентября 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата19 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе iBelgica - 30 июня 2021
ПродавецiBelgica
Дата30 июня 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Aurea - 11 июня 2021
ПродавецAurea
Дата11 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Aureo & Calicó - 15 декабря 2020
ПродавецAureo & Calicó
Дата15 декабря 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Höhn - 4 октября 2020
ПродавецHöhn
Дата4 октября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Stack's - 22 октября 2019
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Stack's - 22 октября 2019
ПродавецStack's
Дата22 октября 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Palombo - 18 января 2019
ПродавецPalombo
Дата18 января 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Olivier Goujon - 20 ноября 2018
ПродавецOlivier Goujon
Дата20 ноября 2018
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе GINZA - 3 ноября 2018
ПродавецGINZA
Дата3 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Auction World - 21 октября 2018
ПродавецAuction World
Дата21 октября 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Cayón - 4 октября 2018
ПродавецCayón
Дата4 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 A на аукционе Beaussant Lefèvre - 1 июня 2018
ПродавецBeaussant Lefèvre
Дата1 июня 2018
СохранностьAU
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1866 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1866 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 250 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1866 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1866 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1866 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1866 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

