ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1866 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1866 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1866 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC14,638,380

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:95 USD
График аукционных продаж 1 франк 1866 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (54)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Maison Palombo за 2000 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьНет оценки ANACS
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Antivm Numismatica - 9 ноября 2025
ПродавецAntivm Numismatica
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Франция 1 франк 1866 A на аукционе cgb.fr - 22 июля 2025
Продавецcgb.fr
Дата22 июля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Aphrodite Art Coins - 18 мая 2025
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата18 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе cgb.fr - 14 января 2025
Продавецcgb.fr
Дата14 января 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе cgb.fr - 10 декабря 2024
Продавецcgb.fr
Дата10 декабря 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Sima Srl - 26 мая 2023
ПродавецSima Srl
Дата26 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Auctiones - 19 марта 2023
ПродавецAuctiones
Дата19 марта 2023
СохранностьG
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе GINZA - 11 февраля 2023
ПродавецGINZA
Дата11 февраля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 27 февраля 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата27 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Aurea - 11 декабря 2021
ПродавецAurea
Дата11 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1866 A на аукционе Stephen Album - 25 января 2026
ПродавецStephen Album
Дата25 января 2026
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1866 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1866 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 95 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1866 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1866 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1866 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1866 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
