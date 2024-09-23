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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1866 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 10 франков 1866 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1866 года A "Тип 1861-1868" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,719,748

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1866
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1866 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 545415 проданному на аукционе cgb.fr за 1460 EUR. Торги состоялись 10 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Aurea - May 30, 2024
Продавец Aurea
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 4200 CZK
Франция 10 франков 1866 A на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Франция 10 франков 1866 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Франция 10 франков 1866 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Франция 10 франков 1866 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Франция 10 франков 1866 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 10 франков 1866 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Nomisma Aste - November 13, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 10 франков 1866 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Франция 10 франков 1866 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе cgb.fr - March 8, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1866 A на аукционе Artemide Aste - February 26, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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