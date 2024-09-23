Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1866 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,719,748
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1866
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1866 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 545415 проданному на аукционе cgb.fr за 1460 EUR. Торги состоялись 10 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Artemide Aste (3)
- Auction World (1)
- Aurea (2)
- Aureo & Calicó (4)
- Baldwin's (1)
- cgb.fr (2)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (3)
- iNumis (3)
- Katz (5)
- Künker (3)
- Macho & Chlapovič (1)
- MDC Monaco (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Nomisma (1)
- Nomisma Aste (1)
- Numisbalt (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
- Varesi (1)
- WAG (2)
- Warin Global Investments (2)
- Westfälische (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 франков 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск