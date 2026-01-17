flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1866 года K "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1866 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1866 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,500,433

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1866 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (8)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1866 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 2003 проданному на аукционе Veilinghuis Eeckhout bvba за 24 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2011.

Сохранность
Франция 50 сантимов 1866 K на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьVF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 50 сантимов 1866 K на аукционе Numismatica Ferrarese - 3 июля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата3 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Франция 50 сантимов 1866 K на аукционе Numismatica Ferrarese - 26 декабря 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата26 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 K на аукционе Numismatica Ferrarese - 15 декабря 2019
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата15 декабря 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1866 K на аукционе Nomisma - 12 декабря 2017
ПродавецNomisma
Дата12 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 K на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 K на аукционе Nomisma - 10 мая 2017
ПродавецNomisma
Дата10 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 K на аукционе Nomisma - 25 марта 2015
ПродавецNomisma
Дата25 марта 2015
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1866 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1866 года "Тип 1864-1869" с буквами K составляет 20 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1866 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1866 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1866 года со знаком K?

Для продажи 50 сантимов 1866 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

