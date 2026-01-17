flag
20 сантимов 1866 года K "Тип 1864-1866" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1866 года K "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1866 года K "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC412,859

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:15 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1866 года K "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (9)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1866 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 351911 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2022.

Сохранность
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе InAsta - 8 февраля 2024
ПродавецInAsta
Дата8 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе WCN - 8 сентября 2022
ПродавецWCN
Дата8 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе CNG - 20 июля 2022
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе CNG - 20 июля 2022
ПродавецCNG
Дата20 июля 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе Rio de la Plata - 19 марта 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата19 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе CNG - 1 декабря 2021
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе CNG - 1 декабря 2021
ПродавецCNG
Дата1 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе iNumis - 9 марта 2021
ПродавецiNumis
Дата9 марта 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе Aste - 1 июня 2019
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе Aste - 1 июня 2019
ПродавецAste
Дата1 июня 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 K на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1866 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1866 года "Тип 1864-1866" с буквами K составляет 15 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1866 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1866 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1866 года со знаком K?

Для продажи 20 сантимов 1866 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
