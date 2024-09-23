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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1866 года A "Тип 1862-1870". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1866 года A "Тип 1862-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1866 года A "Тип 1862-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 9,041

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1866
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1866 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Hess Divo за 100000 CHF. Торги состоялись 1 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 406000 JPY
Франция 100 франков 1866 A на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1940 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Франция 100 франков 1866 A на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 100 франков 1866 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Coin Cabinet - January 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 A на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1866 A на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франков 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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