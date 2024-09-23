Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1866 года A "Тип 1862-1870". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 9,041
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1866
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1866 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе Hess Divo за 100000 CHF. Торги состоялись 1 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (2)
- Auction World (24)
- Auctiones (4)
- Aureo & Calicó (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Bolaffi (1)
- Cayón (1)
- cgb.fr (1)
- Chaponnière (7)
- Coin Cabinet (1)
- GINZA (1)
- Golden Lion (1)
- Grün (1)
- Heritage (24)
- Hess Divo (10)
- iNumis (5)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (11)
- MDC Monaco (1)
- Monnaies d'Antan (1)
- Montenegro (1)
- Nihon (7)
- Nomisma (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Numisor (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (8)
- Spink (1)
- Stack's (8)
- Teutoburger (1)
- UBS (4)
- V. GADOURY (2)
- Via (2)
- Warin Global Investments (3)
- WCN (1)
- Александр (1)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 406000 JPY
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 100 франков 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск