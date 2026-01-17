flag
20 сантимов 1866 года A "Тип 1864-1866" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1866 года A "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1866 года A "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,459,920

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:55 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1866 года A "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (18)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 100 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьXF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Russiancoin - 13 ноября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата13 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Katz - 17 августа 2025
ПродавецKatz
Дата17 августа 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Stack's - 18 мая 2023
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Stack's - 18 мая 2023
ПродавецStack's
Дата18 мая 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Russiancoin - 15 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата15 октября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Russiancoin - 30 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата30 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 24 ноября 2019
ПродавецiNumis
Дата24 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Russiancoin - 31 октября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата31 октября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе V. GADOURY - 2 декабря 2017
ПродавецV. GADOURY
Дата2 декабря 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе iNumis - 13 октября 2015
ПродавецiNumis
Дата13 октября 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Goldberg - 28 января 2014
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Goldberg - 28 января 2014
ПродавецGoldberg
Дата28 января 2014
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1866 A на аукционе Eeckhout - 12 ноября 2011
ПродавецEeckhout
Дата12 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1866 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1866 года "Тип 1864-1866" с буквами A составляет 55 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1866 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1866 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1866 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1866 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

