ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1866 года BB "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1866 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1866 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC5,255,966

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:300 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1866 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (27)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1866 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 64465 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2064 USD. Торги состоялись 21 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Russiancoin - 8 января 2026
ПродавецRussiancoin
Дата8 января 2026
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе MDC Monaco - 31 августа 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата31 августа 2025
СохранностьAU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Artemide Aste - 4 мая 2025
ПродавецArtemide Aste
Дата4 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе MDC Monaco - 4 мая 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата4 мая 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Heritage - 22 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Heritage - 22 сентября 2022
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Heritage - 22 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
ПродавецKM NUMIS
Дата15 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Russiancoin - 15 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата15 октября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Russiancoin - 30 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата30 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Heritage - 21 января 2020
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Heritage - 21 января 2020
ПродавецHeritage
Дата21 января 2020
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Russiancoin - 31 октября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата31 октября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьMS67 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Emporium Hamburg - 16 декабря 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 декабря 2016
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Artemide Aste - 5 августа 2015
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Artemide Aste - 5 августа 2015
ПродавецArtemide Aste
Дата5 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Artemide Aste - 18 февраля 2015
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Artemide Aste - 18 февраля 2015
ПродавецArtemide Aste
Дата18 февраля 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Chaponnière - 26 ноября 2014
ПродавецChaponnière
Дата26 ноября 2014
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Coins.ee - 20 января 2026
Франция 50 сантимов 1866 BB на аукционе Coins.ee - 20 января 2026
ПродавецCoins.ee
Дата20 января 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1866 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1866 года "Тип 1864-1869" с буквами BB составляет 300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1866 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1866 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1866 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1866 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
