Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1866 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,948,610
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1866
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1866 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе Maison Palombo за 5000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 19 января 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
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