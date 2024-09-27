Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1866 года A "Тип 1862-1869". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 5 франков 1866 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1866 года A "Тип 1862-1869" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,948,610

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1866
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1866 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе Maison Palombo за 5000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Auction World (3)
  • Auctiones (1)
  • Aureo & Calicó (4)
  • Aurora Numismatica (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • cgb.fr (5)
  • Chaponnière (1)
  • CNG (1)
  • Creusy Numismatique (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (27)
  • Heritage Eur (2)
  • Holmasto (1)
  • ibercoin (1)
  • iNumis (7)
  • Jean ELSEN (2)
  • Katz (3)
  • Künker (3)
  • London Coins (1)
  • Marudhar (1)
  • MDC Monaco (5)
  • Monnaies d'Antan (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Olivier Goujon (1)
  • Palombo (3)
  • Patrick Guillard Collection (4)
  • Rauch (2)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (8)
  • Teutoburger (1)
  • V. GADOURY (6)
  • WAG (17)
  • Warin Global Investments (3)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 110 CHF
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Patrick Guillard Collection - October 23, 2023
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе cgb.fr - September 5, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Warin Global Investments - January 17, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 17 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 франков 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1866 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 5 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск