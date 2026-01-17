flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1866 года BB "Тип 1864-1866" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1866 года BB "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1866 года BB "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,835 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC843,156

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:20 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1866 года BB "Тип 1864-1866" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (8)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1866 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 100 EUR. Торги состоялись 18 мая 2019.

Сохранность
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе Numismática Leilões - 26 июня 2025
ПродавецNumismática Leilões
Дата26 июня 2025
СохранностьVF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе Numismática Leilões - 30 ноября 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата30 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе Numismática Leilões - 24 января 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата24 января 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе Pruvost - 25 сентября 2022
ПродавецPruvost
Дата25 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе Monedalia.es - 30 ноября 2021
ПродавецMonedalia.es
Дата30 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе InAsta - 2 июля 2020
ПродавецInAsta
Дата2 июля 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе Aste - 28 марта 2019
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе Aste - 28 марта 2019
ПродавецAste
Дата28 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1866 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1866 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1866 года "Тип 1864-1866" с буквами BB составляет 20 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1866 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1866 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1866 года со знаком BB?

Для продажи 20 сантимов 1866 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1866 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 сантимовНумизматические аукционы