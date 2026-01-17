flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1866 года K "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1866 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1866 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,402,285

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 1 франк 1866 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (13)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1866 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 788 проданному на аукционе Maison Palombo за 750 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1866 K на аукционе cgb.fr - 13 января 2026
Продавецcgb.fr
Дата13 января 2026
СохранностьAU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Katz - 28 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Spink - 7 июня 2021
ПродавецSpink
Дата7 июня 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Spink - 19 июля 2019
ПродавецSpink
Дата19 июля 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Cayón - 4 октября 2018
ПродавецCayón
Дата4 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1866 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Palombo - 22 октября 2017
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2017
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Soler y Llach - 19 сентября 2017
ПродавецSoler y Llach
Дата19 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1866 K на аукционе HERVERA - 19 сентября 2017
ПродавецHERVERA
Дата19 сентября 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1866 K на аукционе HERVERA - 15 октября 2015
ПродавецHERVERA
Дата15 октября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Soler y Llach - 15 октября 2015
ПродавецSoler y Llach
Дата15 октября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 1 франк 1866 K на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьAU58 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1866 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1866 года "Тип 1866-1870" с буквами K составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1866 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1866 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1866 года со знаком K?

Для продажи 1 франк 1866 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1866 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы