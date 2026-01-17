flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1866 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1866 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1866 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC7,203,960

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:90 USD
График аукционных продаж 1 франк 1866 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (62)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1866 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе Maison Palombo за 650 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Numismatica Ferrarese - 18 мая 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата18 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе WCN - 10 апреля 2025
ПродавецWCN
Дата10 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Pruvost - 20 апреля 2024
ПродавецPruvost
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Eichsfelder Münzhandel - 21 января 2024
ПродавецEichsfelder Münzhandel
Дата21 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Katz - 24 сентября 2023
ПродавецKatz
Дата24 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе Numismática Leilões - 24 января 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата24 января 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 1 франк 1866 BB на аукционе cgb.fr - 6 декабря 2022
Продавецcgb.fr
Дата6 декабря 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1866 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1866 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 90 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1866 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1866 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1866 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1866 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

