ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1866 года K "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1866 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1866 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC437,055

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:270 USD
График аукционных продаж 2 франка 1866 года K "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (20)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1866 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе MDC Monaco за 500 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1866 K на аукционе WCN - 25 июля 2024
ПродавецWCN
Дата25 июля 2024
СохранностьF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьAU
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франция 2 франка 1866 K на аукционе RedSquare - 5 ноября 2022
Франция 2 франка 1866 K на аукционе RedSquare - 5 ноября 2022
ПродавецRedSquare
Дата5 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Stephen Album - 15 мая 2022
ПродавецStephen Album
Дата15 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Soler y Llach - 26 октября 2018
ПродавецSoler y Llach
Дата26 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе HERVERA - 26 октября 2018
ПродавецHERVERA
Дата26 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе WAG - 3 июня 2018
ПродавецWAG
Дата3 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1866 K на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе iNumis - 7 июня 2017
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1866 K на аукционе V. GADOURY - 14 ноября 2015
ПродавецV. GADOURY
Дата14 ноября 2015
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 29 октября 2014
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата29 октября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Goldberg - 4 июня 2014
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Goldberg - 4 июня 2014
ПродавецGoldberg
Дата4 июня 2014
СохранностьGENUINE PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Jean ELSEN - 14 сентября 2013
ПродавецJean ELSEN
Дата14 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 K на аукционе iNumis - 19 октября 2012
ПродавецiNumis
Дата19 октября 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1866 K на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2011
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1866 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1866 года "Тип 1866-1870" с буквами K составляет 270 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1866 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1866 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1866 года со знаком K?

Для продажи 2 франка 1866 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
