2 франка 1866 года K "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC437,055
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал2 франка
- Год1866
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворБордо
- НазначениеОбращение
