Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1866 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,388,489
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1866
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1866 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Olivier Goujon Numismatique за 1313 EUR. Торги состоялись 20 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
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Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец FEYDEAU BOURSE
Дата 18 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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