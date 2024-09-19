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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1866 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1866 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1866 года BB "Тип 1862-1869" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,388,489

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1866
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1866 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Olivier Goujon Numismatique за 1313 EUR. Торги состоялись 20 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность F
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 164 GBP
Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Франция 5 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - December 20, 2022
Продавец Patrick Guillard Collection
Дата 20 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе cgb.fr - December 6, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 6 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе FEYDEAU BOURSE - February 18, 2022
Продавец FEYDEAU BOURSE
Дата 18 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Auctiones - September 19, 2021
Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 5 франков 1866 BB на аукционе Auctiones - March 21, 2021
Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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