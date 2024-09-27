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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1866 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 100 франков 1866 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1866 года BB "Тип 1862-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,075

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1866
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1866 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Maison Palombo за 11000 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2355 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность F
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1866 BB на аукционе V. GADOURY - September 3, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 3 сентября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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