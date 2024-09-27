Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1866 года BB "Тип 1862-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,075
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1866
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1866 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Maison Palombo за 11000 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2355 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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