ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1866 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1866 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1866 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,089,824

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
График аукционных продаж 2 франка 1866 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (64)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1866 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе MDC Monaco за 2000 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 сентября 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Nomisma - 10 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата10 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Numisbalt - 7 сентября 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Nomisma - 6 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата6 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Heritage - 30 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата30 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Aureo & Calicó - 16 октября 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе NumisCorner - 16 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Nomisma Aste - 1 апреля 2024
ПродавецNomisma Aste
Дата1 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Nomisma Aste - 13 ноября 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата13 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Nomisma Aste - 24 августа 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата24 августа 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Nomisma Aste - 31 января 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата31 января 2023
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Александр - 15 января 2023
ПродавецАлександр
Дата15 января 2023
СохранностьAU55
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Aurora Numismatica - 9 октября 2021
ПродавецAurora Numismatica
Дата9 октября 2021
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Jean ELSEN - 5 июня 2021
ПродавецJean ELSEN
Дата5 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Aurora Numismatica - 3 октября 2020
ПродавецAurora Numismatica
Дата3 октября 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Coinhouse - 29 марта 2020
ПродавецCoinhouse
Дата29 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Где купить?
Франция 2 франка 1866 BB на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1866 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1866 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1866 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1866 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1866 года со знаком BB?

Для продажи 2 франка 1866 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

