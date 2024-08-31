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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1866 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 50 франков 1866 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1866 года BB "Тип 1862-1868" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Maître Wattebled

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 17,307

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1866
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1866 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 14 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
924 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
872 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Франция 50 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Beaussant Lefèvre - March 14, 2023
Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 14 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе GINZA - February 11, 2023
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Франция 50 франков 1866 BB на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 франков 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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