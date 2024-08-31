Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1866 года BB "Тип 1862-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Maître Wattebled
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 17,307
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1866
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1866 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 14 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
872 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Beaussant Lefèvre
Дата 14 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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