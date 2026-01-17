flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1866 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1866 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1866 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC37,893

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1866
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:410 USD
График аукционных продаж 5 франков 1866 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1866 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе FARRANDO за 1000 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1866 A на аукционе FARRANDO - 11 апреля 2025
ПродавецFARRANDO
Дата11 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
1126 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 31 января 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата31 января 2025
СохранностьXF45
Цена
613 $
Цена в валюте аукциона 590 EUR
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьF
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьVF30
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьXF45
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 25 февраля 2024
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата25 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 марта 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Jean ELSEN - 9 декабря 2022
ПродавецJean ELSEN
Дата9 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Nomisma - 27 ноября 2022
ПродавецNomisma
Дата27 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 июня 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 июня 2022
СохранностьVF35
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Münzenonline - 26 ноября 2021
ПродавецMünzenonline
Дата26 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Olivier Goujon - 23 ноября 2021
ПродавецOlivier Goujon
Дата23 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Olivier Goujon - 19 ноября 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата19 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе iNumis - 5 июня 2018
ПродавецiNumis
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2017
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1866 A на аукционе Boule - 9 декабря 2016
ПродавецBoule
Дата9 декабря 2016
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1866 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1866 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 410 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1866 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1866 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1866 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1866 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
