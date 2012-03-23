flag
50 сантимов 1869 года BB "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1869 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1869 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,800,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1869
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1869 года BB "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1869 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе iNumis за 350 EUR. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 15 сентября 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата15 сентября 2025
СохранностьXF40
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьAU58 PCG
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Patrick Guillard Collection - 20 февраля 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата20 февраля 2024
СохранностьXF40
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Katz - 15 мая 2022
ПродавецKatz
Дата15 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Aureo & Calicó - 3 июля 2019
ПродавецAureo & Calicó
Дата3 июля 2019
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе iNumis - 11 октября 2016
ПродавецiNumis
Дата11 октября 2016
СохранностьF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Creusy Numismatique - 22 апреля 2014
ПродавецCreusy Numismatique
Дата22 апреля 2014
СохранностьVF30 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Creusy Numismatique - 5 декабря 2013
ПродавецCreusy Numismatique
Дата5 декабря 2013
СохранностьVF30 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе WAG - 7 июля 2013
ПродавецWAG
Дата7 июля 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Aureo & Calicó - 28 мая 2013
ПродавецAureo & Calicó
Дата28 мая 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе cgb.fr - 5 декабря 2012
Продавецcgb.fr
Дата5 декабря 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе JMPG - 2 декабря 2012
ПродавецJMPG
Дата2 декабря 2012
СохранностьDETAILS
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьVG
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1869 BB на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1869 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1869 года "Тип 1864-1869" с буквами BB составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1869 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1869 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1869 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1869 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
