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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1869 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1869 A Париж
Средняя цена 3100 $
Продажи
1 529
Аверс
Реверс
100 франков 1869 BB Страсбург
Средняя цена 3000 $
Продажи
1 410
Аверс
Реверс
20 франков 1869 A Париж
Средняя цена 400 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
20 франков 1869 BB Страсбург
Средняя цена 420 $
Продажи
0 161
Аверс
Реверс
5 франков 1869 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
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