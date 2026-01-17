flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1869 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1869 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1869 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,104,428

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1869
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:850 USD
График аукционных продаж 2 франка 1869 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (47)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 33486 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Katz - 4 января 2026
ПродавецKatz
Дата4 января 2026
СохранностьVF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Russiancoin - 4 декабря 2025
ПродавецRussiancoin
Дата4 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Russiancoin - 9 октября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата9 октября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 5 октября 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата5 октября 2025
СохранностьXF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Russiancoin - 4 сентября 2025
ПродавецRussiancoin
Дата4 сентября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Rio de la Plata - 14 марта 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Rio de la Plata - 14 марта 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 февраля 2025
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Aureo & Calicó - 11 декабря 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата11 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе CHS Basel Numismatics - 4 декабря 2024
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Pruvost - 20 апреля 2024
ПродавецPruvost
Дата20 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS65 ННР
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Münzenonline - 28 апреля 2023
ПродавецMünzenonline
Дата28 апреля 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Katz - 6 апреля 2023
ПродавецKatz
Дата6 апреля 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 2 франка 1869 A на аукционе Coinhouse - 18 декабря 2022
ПродавецCoinhouse
Дата18 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1869 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1869 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 850 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1869 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1869 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1869 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1869 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

