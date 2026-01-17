flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1869 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1869 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1869 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,723,271

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1869
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:200 USD
График аукционных продаж 1 франк 1869 года A "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (27)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 42212 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 15 октября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1869 A на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 26 сентября 2025
Франция 1 франк 1869 A на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - 26 сентября 2025
ПродавецGMA Numismatica Napoli srl
Дата26 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франция 1 франк 1869 A на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Nomisma - 1 апреля 2024
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Nomisma - 1 апреля 2024
ПродавецNomisma
Дата1 апреля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Nomisma Aste - 12 ноября 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата12 ноября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Nomisma Aste - 4 мая 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата4 мая 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Aurea - 6 октября 2022
ПродавецAurea
Дата6 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Aurora Numismatica - 9 октября 2021
ПродавецAurora Numismatica
Дата9 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Varesi - 24 января 2021
ПродавецVaresi
Дата24 января 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Tosunidis Coin House - 27 сентября 2020
ПродавецTosunidis Coin House
Дата27 сентября 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Tosunidis Coin House - 28 мая 2020
ПродавецTosunidis Coin House
Дата28 мая 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Tosunidis Coin House - 9 марта 2020
ПродавецTosunidis Coin House
Дата9 марта 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе cgb.fr - 28 января 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 января 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Numismática Leilões - 18 декабря 2019
ПродавецNumismática Leilões
Дата18 декабря 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Heritage - 27 октября 2019
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Heritage - 27 октября 2019
ПродавецHeritage
Дата27 октября 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе cgb.fr - 5 марта 2019
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе iNumis - 5 июня 2018
ПродавецiNumis
Дата5 июня 2018
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Tauler & Fau - 17 мая 2017
ПродавецTauler & Fau
Дата17 мая 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Heritage - 23 марта 2017
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Heritage - 23 марта 2017
ПродавецHeritage
Дата23 марта 2017
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Heritage - 1 октября 2015
Франция 1 франк 1869 A на аукционе Heritage - 1 октября 2015
ПродавецHeritage
Дата1 октября 2015
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1869 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1869 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1869 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1869 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1869 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1869 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
