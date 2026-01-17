1 франк 1869 года A "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC3,723,271
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1869
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 42212 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 15 октября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1869 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1869 года "Тип 1866-1870" с буквами A составляет 200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1869 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1869 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1869 года со знаком A?
Для продажи 1 франк 1869 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.