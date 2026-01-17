flag
5 франков 1869 года BB "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1869 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1869 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC9,596,966

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1869
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:200 USD
График аукционных продаж 5 франков 1869 года BB "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (300)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1869 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 24189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 22 декабря 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе London Coin Centre Inc. - 11 января 2026
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе London Coin Centre Inc. - 11 января 2026
ПродавецLondon Coin Centre Inc.
Дата11 января 2026
СохранностьXF
Цена
100 CAD
Цена в валюте аукциона 100 CAD
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 22 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата11 декабря 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата11 декабря 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата11 декабря 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата11 декабря 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата11 декабря 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Heritage - 11 декабря 2025
ПродавецHeritage
Дата11 декабря 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Thesaurus - 10 декабря 2025
ПродавецThesaurus
Дата10 декабря 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Numisbalt - 7 декабря 2025
ПродавецNumisbalt
Дата7 декабря 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 28 ноября 2025
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата28 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Katz - 16 ноября 2025
ПродавецKatz
Дата16 ноября 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
ПродавецStack's
Дата4 ноября 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Tauler & Fau - 30 октября 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Tauler & Fau - 30 октября 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата30 октября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Sima Srl - 25 октября 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Sima Srl - 25 октября 2025
ПродавецSima Srl
Дата25 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе San Martino - 22 октября 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе San Martino - 22 октября 2025
ПродавецSan Martino
Дата22 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Pesek Auctions - 15 октября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Где купить?
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 января 2026
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата21 января 2026
СохранностьXF
К аукциону
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе SHENBERG AUCTION - 25 января 2026
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе SHENBERG AUCTION - 25 января 2026
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе SHENBERG AUCTION - 25 января 2026
ПродавецSHENBERG AUCTION
Дата25 января 2026
СохранностьAU
К аукциону
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе SHENBERG AUCTION - 25 января 2026
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе SHENBERG AUCTION - 25 января 2026
Франция 5 франков 1869 BB на аукционе SHENBERG AUCTION - 25 января 2026
ПродавецSHENBERG AUCTION
Дата25 января 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1869 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1869 года "Тип 1861-1870" с буквами BB составляет 200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1869 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1869 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1869 года со знаком BB?

Для продажи 5 франков 1869 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

