5 франков 1869 года BB "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)
Фотография: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр37 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC9,596,966
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал5 франков
- Год1869
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворСтрасбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1869 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 24189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 22 декабря 2025.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1869 года BB?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1869 года "Тип 1861-1870" с буквами BB составляет 200 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1869 года с буквами BB?
Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1869 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 франков 1869 года со знаком BB?
Для продажи 5 франков 1869 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.