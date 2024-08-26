Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1869 года A "Тип 1861-1870". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,046,294
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1869
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1869 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 98249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (1)
- Ars Time (1)
- Artemide Aste (1)
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (3)
- AURORA (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- cgb.fr (5)
- Chaponnière (2)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Eurseree (1)
- Florange (1)
- Heritage (12)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (1)
- ibercoin (3)
- InAsta (1)
- iNumis (3)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (5)
- Künker (5)
- La Galerie Numismatique (1)
- Nomisma Aste (1)
- Numisma - Portugal (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Palombo (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- Status International (1)
- Tauler & Fau (2)
- Teutoburger (2)
- WAG (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 франков 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск