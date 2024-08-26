Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1869 года A "Тип 1861-1870". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1869 года A "Тип 1861-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1869 года A "Тип 1861-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,046,294

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1869
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1869 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 98249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 11 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Ars Time (1)
  • Artemide Aste (1)
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (3)
  • AURORA (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • cgb.fr (5)
  • Chaponnière (2)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Eurseree (1)
  • Florange (1)
  • Heritage (12)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • ibercoin (3)
  • InAsta (1)
  • iNumis (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (5)
  • Künker (5)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Nomisma Aste (1)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Palombo (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Status International (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • WDA - MiM (1)
Франция 20 франков 1869 A на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 47500 RUB
Франция 20 франков 1869 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 303 EUR
Франция 20 франков 1869 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Heritage - December 1, 2022
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Франция 20 франков 1869 A на аукционе Artemide Aste - March 6, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 франков 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Франции Каталог монет Наполеона III Монеты Франции 1869 года Все французские монеты французские золотые монеты французские монеты номиналом 20 франков Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск