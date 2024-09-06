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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1869 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 288,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1869
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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