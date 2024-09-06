Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1869 года BB "Тип 1862-1869". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 288,000
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1869
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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