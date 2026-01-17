5 франков 1869 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1869 года A? По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1869 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 150 USD для регулярного чекана и 55000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1869 года с буквами A? Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1869 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.