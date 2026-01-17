flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1869 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1869 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1869 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,055,891

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1869
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
Средняя цена (PROOF):55000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1869 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (105)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1869 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 766 проданному на аукционе Maison Palombo за 55000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1869 A на аукционе BAC - 16 декабря 2025
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Франция 5 франков 1869 A на аукционе InAsta - 10 сентября 2025
ПродавецInAsta
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Франция 5 франков 1869 A на аукционе BAC - 26 августа 2025
ПродавецBAC
Дата26 августа 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1869 A на аукционе 17 Auctions - 15 июня 2025
Франция 5 франков 1869 A на аукционе 17 Auctions - 15 июня 2025
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе BAC - 22 апреля 2025
ПродавецBAC
Дата22 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Rare Coins - 18 апреля 2025
ПродавецRare Coins
Дата18 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Pesek Auctions - 10 марта 2025
Дата10 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 23 февраля 2025
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата23 февраля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Negrini - 23 февраля 2025
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Negrini - 23 февраля 2025
Дата23 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 5 франков 1869 A на аукционе ibercoin - 18 декабря 2024
Продавецibercoin
Дата18 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе BAC - 10 декабря 2024
ПродавецBAC
Дата10 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 25 октября 2024
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 25 октября 2024
Дата25 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Coins NB - 5 октября 2024
ПродавецCoins NB
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Coins NB - 14 сентября 2024
ПродавецCoins NB
Дата14 сентября 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Heritage - 26 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Heritage - 26 августа 2024
Франция 5 франков 1869 A на аукционе Heritage - 26 августа 2024
Дата26 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 5 франков 1869 A на аукционе BAC - 25 июня 2024
ПродавецBAC
Дата25 июня 2024
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1869 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1869 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 150 USD для регулярного чекана и 55000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1869 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1869 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1869 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1869 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
