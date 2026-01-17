flag
1 франк 1869 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1869 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1869 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,094,263

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1869
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:340 USD
График аукционных продаж 1 франк 1869 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (17)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1869 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 22173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 11 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе WAG - 12 мая 2024
ПродавецWAG
Дата12 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе La Galerie Numismatique - 24 сентября 2023
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата24 сентября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Heritage - 11 июня 2023
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Heritage - 11 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата11 июня 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Teutoburger - 3 марта 2022
ПродавецTeutoburger
Дата3 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе cgb.fr - 15 июня 2021
Продавецcgb.fr
Дата15 июня 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе La Galerie Numismatique - 22 марта 2019
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата22 марта 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Auctiones - 22 марта 2015
ПродавецAuctiones
Дата22 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Numis.be - 25 ноября 2012
ПродавецNumis.be
Дата25 ноября 2012
СохранностьVG
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Eeckhout - 12 ноября 2011
ПродавецEeckhout
Дата12 ноября 2011
СохранностьF
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Heritage - 13 июня 2010
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Heritage - 13 июня 2010
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2010
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Heritage - 13 июня 2010
Франция 1 франк 1869 BB на аукционе Heritage - 13 июня 2010
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2010
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1869 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1869 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 340 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1869 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1869 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1869 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1869 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

