1 франк 1869 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,835)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC3,094,263
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1869
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворСтрасбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1869 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 22173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 11 июня 2023.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1869 года BB?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1869 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 340 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1869 года с буквами BB?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1869 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1869 года со знаком BB?
Для продажи 1 франк 1869 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.