flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

2 франка 1869 года BB "Тип 1866-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1869 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1869 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,368,080

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1869
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:80 USD
График аукционных продаж 2 франка 1869 года BB "Тип 1866-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (23)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1869 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 26651 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Katz - 12 октября 2025
ПродавецKatz
Дата12 октября 2025
СохранностьVF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе GINZA - 12 апреля 2025
ПродавецGINZA
Дата12 апреля 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 37000 JPY
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Auctiones - 16 марта 2025
ПродавецAuctiones
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Gärtner - 12 июня 2023
ПродавецGärtner
Дата12 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Gärtner - 20 февраля 2023
ПродавецGärtner
Дата20 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Gärtner - 17 октября 2022
ПродавецGärtner
Дата17 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Ibrahim's Collectibles - 4 сентября 2022
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Rare Coins - 15 июня 2022
ПродавецRare Coins
Дата15 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Heritage Eur - 20 ноября 2020
ПродавецHeritage Eur
Дата20 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Auction World - 18 октября 2020
ПродавецAuction World
Дата18 октября 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Auction World - 17 июля 2017
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2017
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Artemide Aste - 21 марта 2015
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Artemide Aste - 21 марта 2015
ПродавецArtemide Aste
Дата21 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Pegasus Auctions - 5 мая 2013
ПродавецPegasus Auctions
Дата5 мая 2013
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе La Galerie Numismatique - 5 мая 2013
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата5 мая 2013
СохранностьAU58 NGC
Цена
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Heritage - 11 сентября 2012
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2012
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Artemide Aste - 14 ноября 2011
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Artemide Aste - 14 ноября 2011
ПродавецArtemide Aste
Дата14 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
Франция 2 франка 1869 BB на аукционе Eeckhout - 7 мая 2011
ПродавецEeckhout
Дата7 мая 2011
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1869 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1869 года "Тип 1866-1870" с буквами BB составляет 80 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1869 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1869 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1869 года со знаком BB?

Для продажи 2 франка 1869 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1869 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 2 франкаНумизматические аукционы