flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1853 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Olivier Goujon Numismatique

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC153,830

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1853
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:460 USD
Средняя цена (PROOF):4000 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1853 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе MDC Monaco за 4200 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе cgb.fr - 2 декабря 2025
Продавецcgb.fr
Дата2 декабря 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе cgb.fr - 23 сентября 2025
Продавецcgb.fr
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
590 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе MDC Monaco - 15 марта 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата15 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьSP65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьAU50
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьAU50
Цена
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе Olivier Goujon - 12 мая 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе MDC Monaco - 21 октября 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата21 октября 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе cgb.fr - 15 июня 2021
Продавецcgb.fr
Дата15 июня 2021
СохранностьMS63
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе cgb.fr - 8 декабря 2020
Продавецcgb.fr
Дата8 декабря 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе cgb.fr - 8 декабря 2020
Продавецcgb.fr
Дата8 декабря 2020
СохранностьMS65 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе cgb.fr - 10 марта 2020
Продавецcgb.fr
Дата10 марта 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе iNumis - 24 ноября 2019
ПродавецiNumis
Дата24 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе cgb.fr - 10 сентября 2019
Продавецcgb.fr
Дата10 сентября 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе cgb.fr - 5 марта 2019
Продавецcgb.fr
Дата5 марта 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе WAG - 3 июня 2018
ПродавецWAG
Дата3 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе iNumis - 6 марта 2018
ПродавецiNumis
Дата6 марта 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе Heritage - 8 января 2018
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе Heritage - 8 января 2018
ПродавецHeritage
Дата8 января 2018
СохранностьPF64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе Palombo - 22 октября 2017
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2017
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 50 сантимов 1853 A на аукционе Spink - 18 января 2026
ПродавецSpink
Дата18 января 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1853 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1853 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 460 USD для регулярного чекана и 4000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1853 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1853 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1853 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1853 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1853 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 50 сантимовНумизматические аукционы