ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1865 года K "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1865 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1865 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,900,892

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1865
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворБордо
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:70 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1865 года K "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (13)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1865 года со знаком K. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 574755 проданному на аукционе cgb.fr за 215 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе cgb.fr - 18 ноября 2025
Продавецcgb.fr
Дата18 ноября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе Russiancoin - 23 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата23 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе Russiancoin - 3 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата3 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе cgb.fr - 28 апреля 2020
Продавецcgb.fr
Дата28 апреля 2020
СохранностьMS64
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 215 EUR
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе Stack's - 17 октября 2018
ПродавецStack's
Дата17 октября 2018
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе Stack's - 20 августа 2018
ПродавецStack's
Дата20 августа 2018
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе Stack's - 14 мая 2018
ПродавецStack's
Дата14 мая 2018
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе Katz - 25 февраля 2018
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2018
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе Aurea - 4 апреля 2017
ПродавецAurea
Дата4 апреля 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе WAG - 8 мая 2016
ПродавецWAG
Дата8 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1865 K на аукционе Monnaies d'Antan - 14 мая 2011
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата14 мая 2011
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1865 года K?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1865 года "Тип 1864-1869" с буквами K составляет 70 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1865 года с буквами K?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1865 года с буквами K основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1865 года со знаком K?

Для продажи 50 сантимов 1865 года K мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

