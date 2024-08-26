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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1865 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1865 A Париж
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
50 франков 1865 A Париж
Средняя цена 980 $
Продажи
0 147
Аверс
Реверс
20 франков 1865 A Париж
Средняя цена 370 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
20 франков 1865 BB Страсбург
Средняя цена 650 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
20 франков 1865 BB Страсбург. Платина
Средняя цена 440 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 франков 1865 A Париж
Средняя цена 220 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
10 франков 1865 BB Страсбург
Средняя цена 290 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 франков 1865 A Париж
Средняя цена 660 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
5 франков 1865 BB Страсбург
Средняя цена 130 $
Продажи
0 34
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