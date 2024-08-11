Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1865 года A "Тип 1862-1870". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,517
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1865
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1865 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 23225 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18800 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2109 $
Цена в валюте аукциона 1925 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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