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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1865 года A "Тип 1862-1870". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 100 франков 1865 года A "Тип 1862-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1865 года A "Тип 1862-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,517

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1865
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1865 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 23225 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18800 USD. Торги состоялись 8 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2607 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Франция 100 франков 1865 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Франция 100 франков 1865 A на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2109 $
Цена в валюте аукциона 1925 EUR
Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Bruun Rasmussen - April 25, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе V. GADOURY - March 25, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1865 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1865 A на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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