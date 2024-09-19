Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,088,418
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1865
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1865 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 31301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 3900 NOK
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 29 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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