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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1865 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,088,418

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1865
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1865 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 31301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Skanfil Auksjoner AS - April 26, 2024
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 3900 NOK
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Stack's - September 13, 2023
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Heritage - June 11, 2023
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 29, 2023
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 29 апреля 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Pegasus Auctions - December 29, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1865 BB на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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